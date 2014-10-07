Украина готова к продолжению газовых переговоров – Яценюк

Украина готова к продолжению переговоров по газовому вопросу с участием российской стороны и представителей Европейской комиссии. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд.

«Арсений Яценюк подтвердил готовность к продолжению переговоров по поставкам природного газа из РФ вместе с Европейской комиссией и российской стороной. При этом премьер отметил, что украинская сторона готова к взаимоприемлемому решению на основе рыночного формирования цены на газ и его транзит», - сообщили в Департаменте СКМУ.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, необходимость срочного принятия пакета антикоррупционных законов еще действующим составом парламента, а также сотрудничество с международными организациями в части предоставления гуманитарной помощи переселенцам. При этом Яценюк подчеркнул необходимость неуклонного выполнения Российской Федерацией договоренностей о прекращении огня и отдельно отметил ключевую важность восстановления контроля над украинско-российской государственной границей.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан сообщил, что трехсторонние газовые переговоры могут состояться через неделю – как только стороны выработают свои переговорные позиции.