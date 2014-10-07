ЕС предупредил, что Сербия не должна строить "Южный поток"

Сербия не должна приступать к строительству "Южного потока" до тех пор, пока соглашение не будет соответствовать нормам ЕС.

Об этом говорится в годовом отчете по политике расширения ЕС, на текст которого ссылается EUobserver, пишет "Европейская правда".

"Сербия не должна приступать к работе по строительству "Южного потока" до тех пор, пока эта сделка не будет приведена в соответствие с acquis communautaire (правовая система ЕС. - Ред.)", - говорится в документе.

Такая же точка зрения отражена в стратегии, которая обозначит повестку дня переговоров по вступлению Сербии в ЕС на следующие 12 месяцев.

Как сообщает источник в ЕС, в документе отмечается, что "экономическая конкурентоспособность" - это одно из трех условий для прогресса в переговорах.

"Мы будем делать упор на дерегуляции, прозрачности цен и доступе третьих лиц к магистральным энергетическим сетям", - добавляет он.

Читайте такжеЕвросоюз может сделать "Южный поток" в обход Украины незаконным"Мы говорим всем странам-кандидатам: - слушайте: если вы будете работать над "Южным потоком", вы нарушаете законодательство ЕС, что не является полезным, особенно когда вы говорите об энергетическом разделе в переговорах о присоединении", - отмечает другой чиновник ЕС.

Оба документа - отчет и стратегия - будут опубликованы 8 октября.

Напомним, 9 июля был подписан контракт по строительству магистрального участка газопровода "Южный поток" на территории Сербии на сумму около 2,1 млрд евро.