Депутаты решили простимулировать инвестиции в добычу сланцевого газа

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования налогообложения инвестиционной деятельности)» (№ 4766).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что им вносятся изменения в Налоговый кодекс «для обеспечения достаточной свободы сторон для определения условий соглашений о распределении продукции, устранения противоречий между нормами кодекса». Изменения, в частности, охватывают внесение редакционных уточнений в определение понятия «инвестор (оператор)».

Законом предусмотрено введение возможности возложения прав и обязанностей по регистрации в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость по соглашению, начислению и уплате налога на добавленную стоимость и представлению налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость по многостороннему соглашению на каждого инвестора и/или на оператора в порядке, определенном соглашением.

Кроме того, предусмотрено введение возможности отображения доли остатка отрицательного значения разницы между суммой налоговых обязательств и суммой налогового кредита, отображенного оператором, другими инвесторами по многостороннему соглашению о распределении продукции, и введение соответствующих механизмов.

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Парламент сначала несколько раз не смог поддержать принятие данного законопроекта в первом чтении. Министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что в случае непринятия этого решения будут сорваны соглашения, «подписанные с уважаемыми компаниями».

«В случае если мы сейчас не голосуем и не подтверждаем изменениями в законодательство свои обязательства, которые Украиной уже приняты, то мы отказываемся от этих соглашений. Поэтому я думаю, что после этого вряд ли кто придет в Украину, чтобы помогать нам с добычей сланцевого газа, и Украина в очередной раз подчеркнет, насколько она необязательный партнер», - отметил Шлапак.

Он выразил надежду, что через год после принятия закона «мы будем говорить о том, что Украина стала более независимой с газообеспечением».

После этого заявления Шлапака народные депутаты проголосовали документ одновременно в первом чтении и в целом как закон.