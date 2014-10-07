Экс-министр финансов РФ заявляет, что нефть могла подешеветь из-за сговора США и стран Ближнего Востока

Не исключено, что нынешнее падение цен на нефть является результатом сговора нескольких основных игроков рынка, включая США и страны Ближнего Востока, заявил в эфире Первого канала бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, пишет Прайм.

По его словам, однозначно утверждать, что нефтяным рынком кто-то манипулирует, нельзя. "Тем не менее есть версия, что в условиях когда Россия в первую очередь зависит от высокой цены на нефть и привыкла жить при высоких ценах на нефть, есть некая договоренность ведущих стран, как импортеров, так и экспортеров, США, допустим, и Ближний Восток, о том, что будет увеличена добыча и будет удерживаться цена в меньшем размере", - сказал Кудрин.

По его словам, существуют данные о том, что аналогичная политика уже проводилась в прошлом. "На короткий срок такое уже делалось. Перед выборами президента США примерно на 1 год такие договоренности, по нашим данным, были, и цена падала до 92 долларов. Но удержать ее можно в таком виде, наверно, примерно год. Дальше она все-таки может и вырасти", - сказал Кудрин.

Читайте такжеЦены на нефть упали ниже необходимого для поддержания госрасходов России уровня С середины июля цены на нефть на мировых рынках упали почти на 20%. На данный момент баррель Brent стоит чуть больше 92 долларов, что является минимальным уровнем котировок с июня 2012 года.

Американский сорт WTI стоит около 89 долларов за баррель, торгуясь на минимумах за полтора года.

Снижение нефти совпало с резким ростом курса доллара ко всем мировым валютам, который произошел на фоне постепенного отказа ФРС США от политики "печатного станка".

Существуют и фундаментальные факторы, которые тянут нефть вниз. Это избыток предложения на рынке, приходящий главным образом из Ливии, и бездействие стран ОПЕК, в первую очередь Саудовской Аравии.