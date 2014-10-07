Компания Chevron открывает в Украине счета для работы по добыче сланцевого газа

Национальный банк Украины разрешил представительству компании Chevron в Украине открыть текущие счета для работы по соглашению о распределении углеводородов, которые будут добываться на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области).

Об этом говорится в постановлении НБУ от 2 октября №623, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно постановлению НБУ, счета представительству компании Chevron в Украине открываются в национальной и иностранной валюте для целей соглашения о разделе продукции.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Она занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Читайте такжеДепутаты решили простимулировать инвестиции в добычу сланцевого газаСоглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

3 октября глава правления компании «Надра Украины» Ярослав Климович сообщил, что на следующей неделе Украина намерена утвердить конечный вариант операционного соглашения по добыче сланцевого газа с компанией Chevron.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.