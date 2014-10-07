Россия из-за дешевой нефти не сможет пополнить резервный фонд бюджета на 200 млрд рублей

Россия не сможет пополнить резервный фонд в 2014 году в условиях снижения цен на нефть, сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов, сообщает Reuters.

"Если ценовая конъюнктура будет такая же, как сейчас, то наверное, не будет возможности осуществить пополнение резервного фонда. Изначально, месяц назад, у нас была оценка около 200 миллиардов рублей, но в условиях понижения цены на нефть, ухудшения внешних условий, возможно, что этого не произойдет", - сказал он.

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По состоянию на 1 октября 2014 года в резервном фонде было 3,5 триллиона рублей.