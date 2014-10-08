Глава "Газпрома": Украина уже не успеет закачать газ

Об этом сообщает ВВС Украина.

"За время, оставшееся до начала отбора газа из подземных хранилищ, Украина уже не успеет в необходимом объеме закачать газ. Ей нужно 18 млрд кубометров, а лучше 20 млрд. Конечно, все понимают, что этого не произойдет", - говорится в сообщении .

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Он напомнил, что "те риски, которые возможны в случае резкого похолодания - они остаются". По его прогнозам, "зима будет холодной".