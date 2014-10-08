Глава "Газпрома": Украина уже не успеет закачать газ
04:03, 08 октября 2014Энергетика
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Председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер считает, что Украина уже не успеет закачать в хранилища необходимый объем газа до начала зимнего периода.
Миллер заявил, что Украина уже не успеет закачать газ
Об этом сообщает ВВС Украина.
"За время, оставшееся до начала отбора газа из подземных хранилищ, Украина уже не успеет в необходимом объеме закачать газ. Ей нужно 18 млрд кубометров, а лучше 20 млрд. Конечно, все понимают, что этого не произойдет", - говорится в сообщении .
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Он напомнил, что "те риски, которые возможны в случае резкого похолодания - они остаются". По его прогнозам, "зима будет холодной".
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