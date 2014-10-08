Мировые цены на нефть продолжают падать

Цены на нефть Brent опустились ниже $91 за баррель из-за прогнозов слабого роста мировой экономики и повышения запасов нефти в США, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подешевели на $1,07 до $91,04 за баррель, ранее упав до $90,76, а фьючерсы на WTI - на $0,99 до $87,86 за баррель. Цены на Brent стабильно снижаются с середины июня, когда они достигли девятимесячного максимума $115,71 за баррель.

Международный валютный фонд во вторник третий раз в этом году снизил прогноз роста мировой экономики с учетом слабых показателей крупнейших стран еврозоны, Японии и таких крупных развивающихся стран как Бразилия.

"Трейдеры озабочены ростом мировой экономики и избытком предложения нефти. Рынок отмечает повышенное предложение при слабом спросе", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

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Запасы нефти в США выросли на 5,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 1,5 миллиона. Официальные данные о запасах Управления энергетической информации будут опубликованы в среду вечером.

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