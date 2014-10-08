Стала известна цена норвежского газа для Украины

По данным источников ZN.UA в Минэнергоугольпроме, поставки газа в рамках контракта между норвежской и НАК "Нафтогаз Украины", начавшиеся с 1 октября, составляют около 11 млн кубометров газа в сутки. Для сравнения, согласно данным на 4 и 5 октября, общий суточный объем реверсных поставок через ГТС Словакии и Польши в ГТС "Укртрансгаза" составлял 24,8 млн кубометров.

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Источники ZN.UA сообщают, что стоимость норвежского газа для НАКа в настоящее время на границе Украины составляет около 340 долл. за тыс кубометров.

В "Нафтогазе" не торопятся оглашать детали контракта и условия формирования цены. Однако названная источником ZN.UA цена в пределах 340 долл. вполне коррелирует с ценами на европейских торговых площадках, где, например, 5 октября цены (в зависимости от источника, объема предложения и газового хаба) составляли от 291 до 361 долл. за тыс. кубометров.