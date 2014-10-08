Яценюк заявляет, что Украина контролирует ситуацию с поставками газа

Украина имеет в газовых хранилищах около 16,7 млрд кубометров природного газа и контролирует ситуацию в энергетике, хотя она остается крайне сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Ситуация сложная, но мы ее контролируем. В украинских газовых хранилищах находится 16,7 млрд кубометров газа. – сказал Яценюк. - Хочу отметить, что Украина подписала контракт с одним из крупнейших поставщиков нефти и газа – норвежской компанией «Statoil». С 1 числа (октября - УНИАН) у нас начались поставки газа по контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и одним из крупнейших мировых энергетических операторов - норвежской компанией «Statoil».

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Яценюк напомнил, что чтобы пройти зиму, Украине нужно еще около 5 млрд кубометров газа. «У нас есть два варианта решения проблемы. Первый – мы вместе с ЕС проводим общую энергетическую политику, чтобы подписать временное соглашение на поставки природного газа, пока Стокгольмский арбитраж окончательно не решит спор между «Нафтогазом» и «Газпромом». Второй вариант: если соглашение не будет достигнуто в рамках трехстороннего формата, Украина обратилась в суд, чтобы получить временное решение суда - чтобы суд установил цену и условия поставок (газа - УНИАН ) до того момента, пока не будет окончательного вердикта Стокгольмского суда», - сказал Яценюк.

Он отметил, что «Нафтогаз» находится в постоянной связи с партнерами. «Мы высказали свою позицию и будем ожидать дальнейших переговоров и решения вопроса», - отметил глава правительства.