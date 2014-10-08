Венесуэла и Россия будут вместе думать, как спастись от падения цен на нефть

Венесуэла подготовила предложения в ОПЕК для недопущения дальнейшего снижения мировых цен на нефть.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД Венесуэлы Рафаэль Рамирес сказал на совместной пресс-конференций в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы будем налаживать сотрудничество между нашей страной и странами ОПЕК для того, чтобы не давать ценам на нефть активно снижаться», - сказал Рамирес.

По его словам, это предложение сформулировано, поскольку у стран-производителей нефти есть свои интересы, которые стороны должны отстаивать.

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Как сообщал УНИАН, мировые цены на нефть продолжают падать.

8 октября цены на нефть Brent опустились ниже 91 долл. за баррель из-за прогнозов слабого роста мировой экономики и повышения запасов нефти в США.

Фьючерсы на Brent подешевели на 1,07 долл. до 91,04 долл. за баррель, ранее упав до 90,76 долл., а фьючерсы на WTI - на 0,99 долл. до 87,86 долл. за баррель. Цены на Brent стабильно снижаются с середины июня, когда они достигли девятимесячного максимума 115,71 долл. за баррель. Международный валютный фонд 7 октября третий раз в этом году снизил прогноз роста мировой экономики с учетом слабых показателей крупнейших стран еврозоны, Японии и таких крупных развивающихся стран как Бразилия.