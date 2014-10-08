Россия до сих пор не назвала подходящую для нее дату газовых переговоров

Украина передала Европейской комиссии все предложения по урегулированию вопроса возобновления поставок российского газа, включая график погашения задолженности за уже потребленный газ, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Мы направили свои предложения в Еврокомиссию. Мы не обязаны направлять свои предложения. Но мы направляем их в Еврокомиссию, а она уже определенным образом, скорее всего, будет согласовывать эти предложения, – сказал Продан, добавив, что Украина передала не только график, но и все остальные предложения по урегулированию ситуации с "Газпромом" еще 6 октября. Других деталей по предложениям Украины Продан не уточнил, сославшись на ход переговоров.

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В то же время он подчеркнул, что пока украинская и российская стороны не имеют согласованных позиций по газовому вопросу. «У нас нет согласованных позиций с российской стороной. Важно, чтобы у нас была согласованная позиция с российской стороной, пока такой позиции нет. Есть позиция российской стороны, есть позиция украинской стороны, а Еврокомиссия пытается привести эти позиции к общему знаменателю», - отметил Продан.

Кроме того, он подчеркнул, что утвержденная дата газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС пока не определена. "Утвержденной даты нет", - сказал министр.