Березовец: Газовый контракт правительства Яценюка избавит Украину от зависимости от «Газпрома»

Такое мнение выразил политический эксперт Тарас Березовец , комментируя контракт между украинской стороной и норвежской компанией «Statoil».

«Украина сегодня нуждается в 5 миллиардах кубометров газа, чтобы завершить зиму в позитиве. В украинских газохранилищах сегодня есть 16,7 миллиардов кубометра газа, и дополнительное привлечение норвежского газа для НАКа по цене 340 долл. за тыс кубометров помогает нам беспроблемно пережить зиму без российского топлива», - заявил эксперт.

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Тарас Березовец отметил, что цена в 340 долларов является абсолютно приемлемой, поскольку даже ниже, чем среднеевропейская.

«Я бы отметил, что в этом случае, есть еще один большой плюс - не будет никакой коррупционной составляющей, как это было с заключенными сделками с участием «Росукрэнерго». Когда Дмитрий Фирташ откровенно наживался на поставках газа в Украину, потому что цена была абсолютная нерыночной», - подчеркнул политолог.

«Еще один момент - все эти контракты не будут иметь политической составляющей, как у нас было постоянно с российским «Газпромом», когда нам постоянно угрожали, что мы отключим вам газ, если нам что-то не понравится», - отметил Березовец.

Как известно, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что с 1 октября в Украину начались поставки реверсного газа по контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и одним из крупнейших мировых энергетических операторов, норвежской компанией «Statoil».