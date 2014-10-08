Предприятия уменьшили долг перед «Нафтогазом» на 150 млн гривень

Объем просроченной задолженности, сформированной предприятиями-должниками за потребленный в 2011-2014 годах природный газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины», составляет 19,3 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

Как отметили в компании, речь идет о суммарной просроченной задолженности промышленных предприятий, а также предприятий теплокоммунэнерго и ТЭЦ. При этом в «Нафтогазе» отметили, что за последнюю неделю задолженность уменьшилась на 157 млн грн (0,8%).

«Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составил 88% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ составил 9%, а долг промышленных предприятий – 3%», - сообщили в «Нафтогазе».

В пресс-службе уточнили, что задолженность ТКЭ и ТЭЦ только в 2014 году составила более 5 млрд грн. Причем наибольшие объемы сформировали предприятия Киева (1,3 млрд грн), Донецкой области (3,3 млрд грн), Днепропетровской области (2,7 млрд грн), Харьковской области (1,6 млрд грн), Луганской области (0,9 млрд грн), Одесской области (0,8 млрд грн).

При этом средний уровень расчетов за газ с начала года составил 48%.

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Как сообщал УНИАН, задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ, а также ряда промышленных потребителей по состоянию на 30 сентября составляла 19,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.