Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку угля из Луганской области в Россию

Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, зафиксировала факт перевозки грузовиками угля из Луганской области на территорию Российской Федерации.

Об этом говорится в еженедельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ в среду.

"Грузовые конвои перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию с тех пор, как железнодорожные пограничные пути находятся в нерабочем состоянии", - сказано в сообщении.

Также утверждается, что миссия зафиксировала увеличение количества лиц, одетых в военную одежду, которые пересекали границу в обоих направлениях как в Украину из России, так и наоборот.

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В частности, количество людей в военной форме, которые пересекали границу, увеличилось с 372 человек до 555 в день.

Среди них большое количество лиц, называющих себя российскими казаками.