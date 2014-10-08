Миссия ОБСЕ зафиксировала перевозку угля из Луганской области в Россию
Грузовые конвои перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию с тех пор, как железнодорожные пограничные пути находятся в нерабочем состоянии.
Наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области, зафиксировала факт перевозки грузовиками угля из Луганской области на территорию Российской Федерации.
Об этом говорится в еженедельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ в среду.
"Грузовые конвои перевозят уголь из Луганской области в Российскую Федерацию с тех пор, как железнодорожные пограничные пути находятся в нерабочем состоянии", - сказано в сообщении.
Также утверждается, что миссия зафиксировала увеличение количества лиц, одетых в военную одежду, которые пересекали границу в обоих направлениях как в Украину из России, так и наоборот.
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В частности, количество людей в военной форме, которые пересекали границу, увеличилось с 372 человек до 555 в день.
Среди них большое количество лиц, называющих себя российскими казаками.