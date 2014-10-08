Российские депутаты согласились возмещать потери от санкций из бюджета

Госдума РФ приняла в первом чтении закон, обещающий россиянам компенсацию потерь по искам в иностранных судах. Пресса окрестила его "законом Ротенберга" в честь спарринг-партнера Владимира Путина по дзюдо, чьи виллы в Италии были арестованы перед появлением документа в Думе, сообщает Reuters.

Силами правящей "Единой России" депутаты вечером в среду приняли законопроект 233 голосами при необходимых 226.

Летом инициатива получила отрицательный отзыв правительства, но в среду депутаты "Единой России" с трибуны заверили коллег, что им удалось согласовать законопроект с чиновниками. Тем не менее, министр экономики Алексей Улюкаев, выступая в нижней палате за несколько часов до голосования, поделился своими опасениями.

"Мы еще в апреле давали отрицательное заключение на этот законопроект. На новой стадии рассмотрения к нам он не поступал. С содержательной точки зрения он фактически распространяет миллиардную бюджетную страховку на иностранные активы", - сказал Улюкаев.

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"То есть фактически мы поощряем вывоз капитала из страны в различных формах, что не является задачей экономической политики. Поэтому, с моей точки зрения, это было бы контрпродуктивно. Что касается дальнейшего - будем думать".

"Закон Ротенберга" предлагает считать решения иностранных судов в отношении россиян ограничением их права на обращение в инстанции своей страны и называет "заведомо неправосудными" и нарушающими государственный суверенитет России.

Если решения иностранных судов исполняются за счет имущества россиян, то, как предполагает законопроект, они могут пойти уже в российский суд и получить полную денежную компенсацию убытка из федерального бюджета.

США и Евросоюз ввели против ряда российских чиновников, бизнесменов и компаний санкции за роль Москвы в кризисе в Украине: аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке соседней страны людьми и техникой, а также отправку войск на ее территорию. Кремль отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.

Помимо Ротенберга из давних знакомых и соратников Путина в санкционные списки попали Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Владимир Якунин.

В тексте законопроекта говорится, что, выплачивая компенсации своим гражданам за решения зарубежных судов, Россия может требовать возврата денег с тех стран, где они расположены.

В отзыве правительства, поступившем в Госдуму летом, говорилось, что законопроект нарушает Конституцию РФ, общепризнанные нормы и принципы международного права и международные обязательства России.

"В случае нарушения прав иным субъектом (иностранным государством) Российская Федерация не может и не должна претерпевать неблагоприятные последствия, в том числе, в виде выплат компенсации из средств бюджетной системы с последующим ее взысканием в регрессном порядке", - говорилось в отзыве.