Донбасс теряет 300 тысяч тонн угля в месяц

Объем невосполнимых потерь производства угля, которые понесла Украина в результате военных действий на Донбассе и уничтожения шахт, в производственных показателях составляет порядка 300 тыс. тонн топлива в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ зафиксировала перевозку угля из Луганской области в Россию«Есть шахты, которые разрушены, затоплены. Есть шахты, которые еще можно восстановить. Приблизительные потери шахт, которые нельзя будет восстановить – в объемах производства - порядка 300 тыс. тонн в месяц», - сказал Продан.

Ранее в Минэкономиразвития Украины сообщили, что промышленный потенциал Донбасса в результате военных действий потерян примерно на 80%.