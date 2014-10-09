Литва получила возможность полностью отказаться от российского газа

Терминал по перекачке газа из Катара откроется в Клайпеде в начале декабря, пишет ТАСС со ссылкой на издание Lietuvos Rytas.

"Уже в начале декабря терминал по перекачке сжиженного газа, который будет доставляться в Литву из Катара на танкерах, начнет свою работу. В данный момент "плавучий терминал" уже направляется в клайпедский порт", - сообщает издание.

Согласно данным Lietuvos Rytas, речь идет о 4 млрд кубометров в год, которые будут поступать из Катара в Клайпеду. Эксперты газеты утверждают, что Литве для обеспечения внутренних потребностей необходимо 3 млрд кубометров газа в год. Так что 1 млрд Вильнюс планирует экспортировать.

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Как сообщал ТАСС, "Газпром" поставил в страны Балтии в первом полугодии 2014 года 1,937 млрд кубометров газа, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом поставки газа в Литву составили за отчетный период 1,393 млрд кубометров против 1,62 млрд кубометров в первом полугодии 2013 года, поставки в Латвию уменьшились с 0,59 млрд кубометров до 0,359 млрд кубометров, в Эстонию - с 0,37 млрд кубометров до 0,185 млрд кубометров.