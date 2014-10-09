Нефть немного подорожала из-за ослабления доллара

Цены на нефть Brent растут с отмеченного в среду 27-месячного минимума за счет ослабления доллара, сообщает Reuters.

К 9.00 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,21 до $91,59 за баррель, накануне упав до $90,57, а фьючерсы на WTI - на $0,37 до $87,68 за баррель.

ФРС может отложить повышение процентных ставок, опасаясь реакции экономики на укрепление доллара, показал протокол сентябрьского совещания центробанка.

"Процентные ставки могут остаться низкими в ближайшее время, что поддерживает все рынки сырья, не только нефть", - сказал директор по анализу сырьевых рынков Азии Societe Generale в Сингапуре Марк Кинан.

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Индекс доллара к корзине шести основных валют на торгах в Азии в четверг снизился до минимальной отметки почти за две недели. Чем ниже курс доллара, тем дешевле нефть для инвесторов, пользующихся другими валютами.

"Цены на энергоносители должны подняться за счет ослабления доллара, поскольку их стоимость снижается", - говорится в отчете Phillip Futures в Сингапуре.

Запасы нефти в США выросли на 5 миллионов баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 1,5 миллиона. Некоторые аналитики обратили внимание на снижение на 1,58 миллиона баррелей запасов на распределительном центре в Кушинге.

"Приближается сезонное повышение спроса на нефть, которое должно поддержать цены. Спрос пока низкий, но должен подняться за счет сезонности", - сказал Кинан, уточнив, что рост потребления должен начаться в конце октября.