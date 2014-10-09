Украина может добывать 30 млрд газа кубометров в год - эксперт

Ресурсная база добычи природного газа на украинских месторождениях на сегодняшний день позволяет добывать 30 млрд кубических метров в год, заявил управляющий директор международной консалтинговой компании в энергетической сфере IHS Energy Метью Сейгерс.

«Ресурсная база может обеспечить, что Украина может добывать 30 млрд кубометров газа. А 30 млрд кубометров - это значительная часть потребления в Украине», - сказал он.

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По словам Сейгерса, большинству месторождений НАК «Нафтогаз Украины» 30-40 лет, в то время как добыча частных компаний осуществляется на 10-летних месторождениях.

«При надлежащем инвестиционном климате зависимость от импорта может исчезнуть», - добавил Сейгерс.