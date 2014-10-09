Венгрия может возобновить поставки газа в Украину с 2015 года

Согласно сообщению пресс-службы венгерского правительства, об этом Орбан сказал после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Милане.

Он отметил, что поставки в Украину могут быть возобновлены после того, как полноценно начнет действовать интерконнектор на венгерско-словацкой границе, который позволит гарантировать достаточные поставки газа в страну.

"Мы также сможем транспортировать нероссийский газ в Украину, если этого захотят наши украинские друзья", - сказал Орбан.

Премьер также подчеркнул, что Венгрия поддерживает совместную энергетическую политику Европейского Союза, однако сейчас должна сконцентрироваться на том, чтобы заполнить свои газовые хранилища.

Как сообщал УНИАН, венгерская газотранспортная компания FGSZ объявила о прекращении поставок газа из Европы в Украину через венгерскую территорию 25 сентября текущего года, объяснив свое решение необходимостью перенаправить газовые потоки для удовлетворения возросшего спроса внутри страны.

Украина раскритиковала это решение, назвав непонятным, и призвала венгерскую компанию выполнять взятые на себя обязательства, а также заметила, что это решение было принято после встречи Орбана с представителями российского "Газпрома".

Ранее в сентябре в СМИ появилась информация о том, что россияне намерены ограничить поставки газа в ЕС, чтобы заблокировать реверс топлива в Украину, который, кроме Венгрии, возможен также через Словакию и Польшу.

Орбан после прекращения реверса в Украину заявил, что "Газпром" согласился увеличить поставки газа в Венгрию.