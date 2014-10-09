Брюссель хочет провести следующую газовую встречу 21 октября в Берлине

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил украинским и российским властям следующую трехстороннюю встречу по решению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине.

Об этом сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил спикер вице-президента ЕК.

"Эттингер сегодня предложил российской и украинской стороне 21 октября в Берлине, как дату и место следующей трехсторонней встречи. Дата и место, конечно, являются предметом согласования всеми тремя сторонами", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, предыдущие консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд дол., которые украинская компания переплатила с 2010 года.