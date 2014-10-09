Украина в октябре ждет решения Стокгольмского арбитража по цене на российский газ

Стокгольмский арбитражный суд может принять промежуточное решение по урегулированию газового вопроса между Украиной, Россией и Евросоюзом, включая условия и цену поставок российского газа в Украину, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Суд может принять решение в течение месяца», - сказал Продан, добавив, что теоретически решение может быть принято и раньше.

При этом отвечая на вопрос о том, готова ли Украина вести переговорный, а не судебный процесс по газовым вопросам, Продан отметил: «Переговоры мы готовы вести в любой момент».

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