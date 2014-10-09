Украина прекратила поставки электроэнергии в Беларусь
17:18, 09 октября 2014Энергетика
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Обеспечение потребностей Крыма также сокращено на 50%
Беларусь с 1 октября не получает украинской электроэнергии / Фото УНИАН
Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 октября, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.
"Нами полностью прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь, - сказал министр. - С 1 октября".
Кроме того, он сообщил, что обеспечение потребностей Крыма также сокращено на 50%.
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