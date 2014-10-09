Украина прекратила поставки электроэнергии в Беларусь

Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь с 1 октября, сообщил на брифинге министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

"Нами полностью прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь, - сказал министр. - С 1 октября".

Кроме того, он сообщил, что обеспечение потребностей Крыма также сокращено на 50%.

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