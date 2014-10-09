Украина оспорит решение арбитража о возврате Фирташу 11 млрд кубов газа

Украина намерена оспорить решение арбитражного суда Стокгольма о передаче в пользу газовой компании «РосУкрЭнерго», контролируемой украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, 11 млрд кубометров топлива, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Прокуратура ведет свое дело. Мы готовимся тоже. Мы сейчас отрабатываем, каким путем идти», - сказал министр. Он подчеркнул, что Украина считает неправомерными принятые арбитражным судом решения. «Мы считаем такие решения неправомерными», - сказал министр.

При этом он не уточнил, когда именно может быть подана апелляция, но не исключил, что документы могут быть готовы в течение месяца.

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