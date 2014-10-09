Правительство ввело госрегулирование транспортировки газа

Соответствующее постановление Кабмина №510 от 3 сентября "О совершенствовании государственной политики в сфере регулирования деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины" опубликовано на сайте правительства.

Кроме этого, постановлением предусматривается утверждение временного порядка формирования тарифов на транспортировку газа на основе тарифной системы "вход/выход" для точек входа и выхода газа, расположенных на государственной границе Украины. Так, временным порядком предусмотрено установление тарифов на транспортировку газа по территории Украины на период с 1 ноября по 31 декабря 2014 года.

Правительство также поручило Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", публичным акционерным обществом "Укртрансгаз" обеспечить до 1 декабря 2014 года проведение независимой оценки активов "Укртрансгаза", которые используются в сфере транспортировки природного газа магистральными трубопроводами.

Как сообщал УНИАН, 4 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер заявил, что украинская газотранспортная система нуждается в модернизации, и Европейский Союз готов финансово помочь в этом процессе.

Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

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Справка УНИАН. Третьим энергопакетом ЕС, который был одобрен в 2009 году, предусмотрено требование разделить вертикально-интегрированные энергетические компании на добывающие и поставляющие энергоносители.

Он вызывает недовольство со стороны России.

РФ предлагает Европейскому Союзу исключить газопроводы в обход Украины – «Северный поток» и «Южный поток» – из зоны действия норм Третьего энергетического пакета.

Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета до 2015 года. Против этого выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину в Европу до 80% своего газа.