Кабмин хочет пересмотреть цены на транзит российского газа

18:55, 09 октября 2014
Энергетика
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Поручил "Нафтогазу" провести переговоры с «Газпромом» о пересмотре тарифов на транспортировку газа

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» провести переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» в части пересмотра тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами по территории нашей страны.

Об этом говорится в постановлении правительства №510.

Согласно документу, необходимость переговоров обусловлена общим изменением подходов к организации каких-либо транзитных услуг.

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