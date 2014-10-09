Кабмин хочет пересмотреть цены на транзит российского газа
18:55, 09 октября 2014Энергетика
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Поручил "Нафтогазу" провести переговоры с «Газпромом» о пересмотре тарифов на транспортировку газа
Кабмин поручил "Нафтогазу" провести переговоры с «Газпромом» / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» провести переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» в части пересмотра тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами по территории нашей страны.
Об этом говорится в постановлении правительства №510.
Согласно документу, необходимость переговоров обусловлена общим изменением подходов к организации каких-либо транзитных услуг.
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