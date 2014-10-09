Кабмин хочет пересмотреть цены на транзит российского газа

Поручил "Нафтогазу" провести переговоры с «Газпромом» о пересмотре тарифов на транспортировку газа

Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» провести переговоры с российским газовым монополистом «Газпромом» в части пересмотра тарифов на транспортировку природного газа магистральными трубопроводами по территории нашей страны. Об этом говорится в постановлении правительства №510. Согласно документу, необходимость переговоров обусловлена общим изменением подходов к организации каких-либо транзитных услуг. Читайте такжеПравительство ввело госрегулирование транспортировки газа

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