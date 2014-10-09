Кабмин ставит под угрозу отечественную газодобычу – эксперт

Если Кабмин продлит действие режима усиленного налогообложения для газодобывающих компаний, то собственных энергоносителей у страны практически не останется. К такому выводу пришли участники круглого стола «Возможности, перспективы и угрозы развития нефтегазовой отрасли Украины», организованного инвесткомпанией Concorde Capital, президент которой Игорь Мазепа является пятым номером в списке партии Сергея Тигипко «Сильная Украина» на досрочных выборах в ВР.

Налоговые ставки для энергетических компаний правительство подняло в августе для обеспечения военных нужд страны. До 1 января 2015 года повышена рента на добычу железной руды с 5% до 8%, нефти - с 39% до 45%, газа из залежей до 5 км - с 28% до 55%, газа из залежей более 5 км - с 15 % до 28%. Сейчас Кабмин планирует продлить такой режим на неопределенный срок.

В результате такого решения правительства частные компании будут вынуждены уменьшить инвестиции в разведку и добычу газа на территории страны, что приведет к уменьшению добычи украинского газа.

«Деньги для военных нужд — это крайне важно. Но ведь вопрос собственной газодобычи — это вопрос государственной безопасности. Именно полная энергетическая зависимость Украины стала одной из первопричин сложившейся ситуации. То, что делает правительство, приведет к еще большему сокращению собственных ресурсов и еще большей зависимости страны от импортеров — будь то Россия или Норвегия»,— отметил гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа.

По его словам, единственная возможность стать энергетически независимой страной — это отдать газодобычу частным компаниям и уравнять цены на газ для всех потребителей. «Чтобы крупные и опытные международные компании смогли работать у нас, необходимо уменьшить фискальное давление и создать стабильную систему налогообложения. За последние 10 лет — а именно столько необходимо в среднем газодобывающей компании, чтобы окупить затраты — налоговые ставки менялись пять раз. То есть, компания просто не может ничего прогнозировать»,— говорит Мазепа.

В то же время, газонефтяники подтверждают, что решение правительства негативно отразилось на газодобыче.

«Наша материнская компания (JKX Oil & Gas) из-за повышения налога сократила инвестиции в развитие в этом году на $10 млн. То есть деньги, которые должны были пойти на геологическую разведку, бурение и т.д., уйдут на уплату налога. В результате, по нашим оценкам, в январе 2015 мы добудем на 7% меньше газа, чем предполагали ранее»,— подтверждает выводы аналитиков финансовый директор Полтавской газонефтяной компании Евгения Паленка.