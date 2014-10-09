На неподконтрольных Киеву складах находится 2,6 млн тонн угля

Объем угля, который находится на складах шахт, расположенных на неподконтрольных украинским властям территориях в Донецкой и Луганской областях, составляет порядка 2,6 млн тонн, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Там (на складах - УНИАН) находится порядка 2,6 млн тонн угля, в том числе дефицитных марок», - сказал Продан. В то же время он отметил, что вопрос вывоза этого угля остается открытым.

«Непонятно пока, каким образом можно вывезти этот уголь», - отметил министр.

Также Продан подчеркнул, что на текущий момент 83 шахты из 155 находятся на территории, которая не контролируется украинскими властями. На этих шахтах заблокирован объем угля для производства порядка 30% от общего объема электроэнергии. При этом 7 шахт, по словам Продана, разрушены полностью, и невосполнимый объем потерь угля составляет порядка 300 тыс. тонн.

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