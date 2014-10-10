The Independent: Цены на нефтяном рынке обвалятся до 70 долларов

Таким образом, нефтяной рынок стал "медвежьим" (bear market - термин, которым фондовые аналитики называют рынок спада - ред.).

Учитывая новые тенденции на рынке, западные эксперты прогнозируют падение цен на нефть до 70 долларов за баррель, передает ZN.UA со ссылкой на The Independent.

Еще в июне цена на нефть котировалась на уровне 115 долларов за баррель, тогда как к текущему моменту она снизилась на 20% - почти до 90 долларов.

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Причины и тенденции

Такая ситуация, согласно анализу экспертов издания, объясняется несколькими причинами.

Во-первых, добыча нефти в США удвоилась по сравнению с 2008 годом благодаря сланцевой нефти и выросла до уровня, наивысшего за последние 30 лет.

Наряду с этим, в июле текущего года США полностью прекратили покупать нефть в Нигерии, которая еще четыре года назад была в пятерке ее крупнейших поставщиков на рынке Соединенных Штатов.

Ливия также увеличила экспорт нефти после гражданской войны, а Саудовская Аравия и подавно самостоятельно начала снижение цен.

Еще одной причиной стало то, что наряду с ростом добычи нефти, наблюдается уменьшение мирового спроса на нее, констатирует издание.

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Прогнозы экспертов

Главный аналитик Deloitte Иэн Стюарт признал, что ситуация, когда при очень серьезных международных угрозах цены на нефть продолжают уменьшаться (традиционно происходит наоборот - ред.), ставит в тупик международных экспертов. При этом, согласно тенденции, он все же прогнозирует дальнейшее снижение цен.

Питер Дюпон, аналитик из института Edison Investment Research считает, что цена нефти точно упадет до 80 долларов и, возможно, достигнет 70 долларов за баррель. Аналитик Shore Capital Джерард Лейн поддерживает данный прогноз и также считает, что цены упадут до 70 долларов за баррель, однако добавляет, что вероятность падения стоимости нефти ниже этой отметки низка из-за элементарных экономических интересов стран Ближнего Востока.