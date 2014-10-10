Ощадбанк начинает выдавать кредиты на покупку негазовых котлов

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте банка.

"Программа предусматривает возмещение заемщикам части суммы кредита. На помощь людям в приобретении электрических или твердотопливных котлов правительством выделено 50 млн. грн. бюджетных средств. Кредит предоставляется на срок до 36 месяцев. Ставка - 25% годовых, обязательный собственный взнос - 10% от стоимости котла. Минимальная сумма кредита - 1000 грн., максимальная - 30 000 грн.", - говорится в сообщении.

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"Реализация этой программы имеет стратегическое значение для всей Украины, ведь это поможет нам избежать газовой зависимости от России. Разработанный совместно с правительством эффективный механизм кредитования украинцев позволит около 34 тысячам домохозяйств перейти на альтернативные виды отопления", - заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.