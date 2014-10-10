Нефть продолжает стремительно дешеветь - цена упала до четырехлетнего минимума

Нефть на мировых рынках продолжает стремительно дешеветь. В четверг баррель североморской марки Brent упал в цене еще на 2%, на торгах в Азии в пятницу снижение котировок продолжается.

Сегодня утром фьючерс на Brent c поставкой в ноябре торгуется по 88,42 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена падала до 88,11 доллара. Это минимальное значение котировок с осени 2010 года, сообщает Прайм.

Американская легкая нефть WTI также падает в цене почти на 2% и стоит 83,08 доллара за баррель, что является минимумом с июня 2012 года.

Резкое и устойчивое снижение цен на нефть на мировых биржах началось в середине июля. С тех пор котировки Brent просели уже на 23%, WTI подешевела на 19%.

Снижение нефти совпало с резким ростом курса доллара ко всем мировым валютам, который произошел на фоне постепенного отказа ФРС США от политики "печатного станка" в рамках программы количественного смягчения.

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Впрочем, существуют и фундаментальные факторы, которые тянут нефть вниз. Это избыток предложения на рынке, бездействие стран ОПЕК и демпинг со стороны Саудовской Аравии, отмечают аналитики.

В конце 2012 года из-за военных конфликтов добыча в Ливии резко сократилась (на 1,2 миллиона баррелей в сутки). Недостающие объемы компенсировала Саудовская Аравия. Теперь Ливия возвращается на рынок, однако Саудовская Аравия сокращать добычу не спешит. Более того, по неофициальным данным, саудиты снизили официальные цены на "черное золото" для потребителей на 1-2 доллара.

Помимо Ливии, на котировки давит предложение из Ирака (который восстанавливается после гражданской войны) и Ирана, компаниям которого недавно вновь разрешили торговать нефтью с Европой.

На последнем заседании ОПЕК решения о сокращении квот на добычу, которое могло бы нивелировать избыточное предложение и остановить снижение цен, не последовало. Следующая встреча картеля состоится 27 ноября.