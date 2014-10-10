"Нафтогаз" настаивает на участии "Газпрома" в подписании газового соглашения

«Нафтогаз Украины» подтверждает свою готовность к проведению очередного раунда трехсторонних газовых переговоров в любое согласованное сторонами время, говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

По информации «Нафтогаза», украинская сторона направила 7 октября в Европейскую комиссиюкомментарии к проекту протокола трехсторонних газовых переговоров, предложенного еврокомиссаром Эттингером две недели назад.

В то же время, «Нафтогаз» выражает обеспокоенность предложением российской стороны исключить российский «Газпром» из числа сторон, подписывающих предложенное соглашение.

«Конечным результатом переговоров должно стать подписание правомерного соглашения, справедливого для всех сторон и заключенного на рыночных, а не политических принципах. Такое соглашение предусматривает непосредственное участие «Газпрома» в его подписании и предоставляет «Нафтогазу» юридические инструменты, которые будут гарантировать реализацию соглашения всеми участниками в условиях отсутствия доверия между сторонами», - говорится в сообщении компании.

«Нафтогаз» подчеркивает, что приемлемое для сторон соглашение должно быть коммерческим и требует подписи представителя «Газпрома», без чего невозможно достигнуть согласия.