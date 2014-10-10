Иран вслед за Саудовской Аравией снизил экспортные цены на нефть

Иран вслед за Саудовской Аравией снизил цены на нефть по экспортным контрактам с азиатскими странами, сообщили Bloomberg два источника, знакомых с ценовой политикой Государственной нефтяной компании Ирана.

Снижена стоимость по всем контрактам с Азией, предусматривающим поставку сырья в ноябре, цитирует агентство слова источников, которые утверждают, что по сравнению с октябрем цена снижена на 1 доллар.

Контрактные цены Ирана привязаны к среднемесячной стоимости оманской нефти на Дубайской товарной бирже (97,26 доллара за баррель). Дисконт к ней с учетом ноябрьского снижения составил 82 цента. Соответственно, ноябрьские поставки из Ирана пойдут по цене 96,44 доллара за баррель - это самый большой дисконт к биржевым котировкам с ноября 2008 года.

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Как сообщает Прайм, ранее Саудовская Аравия снизила цену по азиатским контрактам на 1,2 доллара до 90,02 доллара за баррель. В среду нефтетрейдеры рассказали Platts, что анализ фьючерсного рынка дает основания ждать еще одного раунда снижения отпускных цен Саудовской Аравии - в пределах 0,7-1 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть в мире сопровождается спекуляциями об угрозе "ценовой войны" в группе ОПЕК, обеспечивающей около 40% мировых поставок сырья. Рынок сжимается, и поставщики нефти начинают бороться друг с другом за долю в глобальных продажах.