Турчинов: падение цен на нефть повлияет на позицию России по поставкам газа в Украину
Энергетическая война является продолжением захватнических амбиций Российской Федерации, заявил глава Верховной Рады.
Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что падение мировых цен на нефть повлияет на позицию России по поставкам газа в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с руководителями парламентов европейских стран.
"Энергетическая война является продолжением захватнических амбиций Российской Федерации, и сегодня происходит попытка энергетической блокады нашей страны. И, безусловно, это попытка повлиять уже за счет энергетических рычагов на позицию не только нашей страны, но и позицию Европы. Но я думаю, что радость России от холодной зимы будет сбалансирована падением цен на нефть, что явно радости им не приносит", - сказал Турчинов.
В этой связи он выразил надежду, что позиция Европы будет четкой и сбалансированной по поддержке Украины.
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Как сообщал УНИАН, 10 октября стоимость нефти Brent упала до четырехлетнего минимума - ниже 89 долл. за баррель - за счет высокого предложения при слабом мировом спросе.
Согласно сообщению, утром в пятницу фьючерсы на Brent подешевели на 1,75 долл. до 88,30 долл. за баррель, ранее упав до 88,11 долл. - минимального уровня с декабря 2010 года. Фьючерсы на WTI снизились на 1,99 долл. - до 83,78 долл. за баррель.
Цена на Brent упала более чем на 23 процента с июня, когда она достигла максимума этого года - 115,71 долл. Банк Barclays снизил прогноз средней цены европейского эталона в четвертом квартале до 93 долл. за баррель со 106 долл., а прогноз цены американского эталона WTI - до 85 долл. с 98 долл.