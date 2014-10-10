Турчинов: падение цен на нефть повлияет на позицию России по поставкам газа в Украину

Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов считает, что падение мировых цен на нефть повлияет на позицию России по поставкам газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания с руководителями парламентов европейских стран.

"Энергетическая война является продолжением захватнических амбиций Российской Федерации, и сегодня происходит попытка энергетической блокады нашей страны. И, безусловно, это попытка повлиять уже за счет энергетических рычагов на позицию не только нашей страны, но и позицию Европы. Но я думаю, что радость России от холодной зимы будет сбалансирована падением цен на нефть, что явно радости им не приносит", - сказал Турчинов.

В этой связи он выразил надежду, что позиция Европы будет четкой и сбалансированной по поддержке Украины.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября стоимость нефти Brent упала до четырехлетнего минимума - ниже 89 долл. за баррель - за счет высокого предложения при слабом мировом спросе.

Согласно сообщению, утром в пятницу фьючерсы на Brent подешевели на 1,75 долл. до 88,30 долл. за баррель, ранее упав до 88,11 долл. - минимального уровня с декабря 2010 года. Фьючерсы на WTI снизились на 1,99 долл. - до 83,78 долл. за баррель.

Цена на Brent упала более чем на 23 процента с июня, когда она достигла максимума этого года - 115,71 долл. Банк Barclays снизил прогноз средней цены европейского эталона в четвертом квартале до 93 долл. за баррель со 106 долл., а прогноз цены американского эталона WTI - до 85 долл. с 98 долл.