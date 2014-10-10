Россия согласилась на газовую встречу 21 октября в Берлине

Новый раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Украина-ЕС-Россия состоится 21 октября в Берлине, сообщило сегодня Минэнерго России.

"Российская сторона согласовала дату трехсторонних переговоров по обеспечению безопасности транзита газа через территорию Украины в формате Россия-Украина-ЕС. Новый раунд переговоров состоится 21 октября в Берлине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил украинским и российским властям следующую трехстороннюю встречу по решению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине. Министр энергетики Украины Юрий Продан ответил, что Украину устраивает эта дата.

Напомним, по итогам предыдущего раунда, который прошел 26 сентября, Украина, ЕС и Россия подготовили новое пакетное соглашение по урегулированию газового вопроса, которое должно быть согласовано с правительствами стран.

Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 дол. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер по итогам трехсторонних переговоров сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» хотят заключить временный газовый контракт, который будет действовать до конца марта 2015 года, пока Стокгольмский арбитраж не примет решение по газовому спору. Кроме того, вице-президент ЕК отметил, что была достигнута договоренность об уплате Украиной газового долга в размере 2 млрд долл. до конца октября 2014 года, а до конца года - еще 1,1 млрд долл.

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Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд дол., которые украинская компания переплатила с 2010 года.