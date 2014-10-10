«Компания делает все возможное для обеспечения страны теплом. Но ситуация критическая», - ДТЭК

Он отметил, что дефицит антрацитовых марок угля, возникший из-за невозможности доставить этот уголь из зоны АТО, обсуждался совместно с Минэнергоугля, регулятором (НКРЭКУ) и предприятиями генерации еще в августе. Тогда же были предложены пути решения ситуации. Однако на сегодняшний день решения не приняты.

Альтернативой отечественному углю могли бы стать поставки из-за рубежа. По расчетам Минэнергоугля, для прохождения отопительного сезона необходимо поставить 8,5 млн т угля (2,8 млн тонн в месяц). Стоимость этого угля составляет 3,7 млрд грн. в месяц. Сегодня есть ежемесячный финансовый ресурс на 1,7 млрд грн. То есть предприятия тепловой генерации способны оплатить около половины необходимого угля. Ситуация критическая, поскольку при норме в 1,5 млн тонн угля на складах сейчас находится 370 тыс тонн. Ситуация контролируема лишь в отношении угля марки Г, запас которого ключевой поставщик – компания ДТЭК Павлоградуголь - нарастил за два месяца, заполнив склады на нужном уровне.

Среди разработанных совместно с Минэнергоугля и регулятором мер относительно поиска решений покрытия финансового дисбаланса были различные инициативы. На тот момент можно было изыскать ресурсы внутри энергорынка. К сожалению, эти инициативы не были реализованы вовремя.

Тимченко отметил, что за первое полугодие долги Энергорынка перед предприятиями тепловой генерации составили 1,8 млрд грн. Компания сделала предоплату на сумму 1,3 млрд грн. по налогу на прибыль и эти средства не вернулись из бюджета. Разница в курсе доллара увеличила обслуживание кредитного портфеля ДТЭК более чем на 1 млрд грн. «На протяжении 4 месяцев наша компания работает в экстремальном режиме: с точки зрения зоны АТО, гибели наших людей - энергетиков и шахтеров, с точки зрения того, что мы делаем все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность этих регионов и в целом энергосистемы Украины. Она едина, и от того что нет угля на станции в центре Украины электроэнергии может не бать на западе Украины и т.д. Но запас прочности у нас сегодня уже исчерпан», отметил Максим Тимченко.

Тимченко отметил, что сегодня атомные и гидроэлектростанции работают на максимум своей мощности. Нагрузка ложится на тепловую энергетику. Если не удастся решить проблему поставок угля, дефицит мощности в системе составит 15%-20%. Для того чтобы компенсировать недостающую мощность, есть два варианта: импорт электроэнергии, который возможен, прежде всего, из России, и еще больше усугубит энергетическую зависимость от нее в дополнение к импорту газа и угля, или же ограничение потребителей, для чего в Минэнергоугля уже разработаны соответствующие графики.

По мнению Тимченко, наступило время принятия срочных решений, так как сроки поставки импортного угля значительны. Он подчеркнул, что сейчас как никогда необходима полная консолидация усилий КМУ, НКРЭКУ, основных производителей электроэнергии. Все структуры должны осознать критичность ситуации и необходимость принятия безотлагательных решений. По его мнению, первым срочным шагом со стороны государства должна стать согласованная позиция относительно решений, которые предстоит принять, с разделением ответственности между всеми сторонами процесса. Со своей стороны ДТЭК готов подписать меморандум или дорожную карту прохождения отопительного сезона. «Ситуация не может управляется еженедельно. Специфика энергетической отрасли такова, что принятые решения дают эффект через месяц или два», - отметил Тимченко.