Украина и Россия приблизились к урегулированию газового вопроса - Порошенко

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Харьков, передает корреспондент УНИАН.

"Мы сейчас очень близки к тому, чтобы урегулировать вопрос газового спора с Российской Федерацией. Я надеюсь, что значительный прогресс будет продемонстрирован 17 октября, в следующую пятницу, в Милане", - сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов

Президент отметил, что вопрос газовой безопасности будут обсуждать вместе с вопросами Мирного плана и выполнением Минских договоренностей.

Читайте такжеБоевики планируют "выключить" газопровод, по которому российский газ идет в Европу«Мы считаем, что предложения Украины четкие и основательные. Мы уверены в том, что мы приблизились к решению этого вопроса», - сказал Порошенко.

В то же время президент назвал проблемным обеспечения газом оккупированных территорий. «Наличные деньги там у людей собираются, а Украине не передаются. Также остро стоит вопрос обеспечения электроэнергией, углем. Вопросы энергетики и мира являются очень взаимосвязанными», - подчеркнул Порошенко.