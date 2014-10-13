Нефть может подешеветь до $76 - уровня себестоимости ее добычи в России и США

Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель, так как Саудовская Аравия и Кувейт дали понять, что готовы мириться с низкими ценами для удержания доли рынка, сообщает Reuters.

К 8.45 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $1,23 до $88,98 за баррель, ранее в понедельник упав до $87,74 - минимального уровня с декабря 2010 года. Фьючерсы на WTI снизились на $1,14 до $84,68 за баррель.

Импорт и экспорт Китая неожиданно резко вырос в сентябре; в частности, импорт нефти поднялся на 9,5 процента по сравнению с августом.

"Это очень хорошая новость для цен на нефть", - заметил брокер Newedge Japan Рикио Исикура.

Но входящие в ОПЕК Саудовская Аравия и Кувейт, похоже, не намерены сокращать добычу и готовы мириться с низкими мировыми ценами. Как сообщили источники Reuters, представители Саудовской Аравии говорили участникам рынка в личных беседах, что не возражают против падения цен до $80, если это поможет стране бороться с конкурентами, включая США, где стремительно растет добыча сланцевой нефти.

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Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир сказал государственному информагентству KUNA, что ОПЕК вряд ли сократит добычу нефти, потому что, по мнению организации, это все равно не удержит цены от падения. По словам министра, цены могут остановиться у отметки $76-77 за баррель, потому что это себестоимость добычи в США и России.

Совещание ОПЕК состоится 27 ноября, и некоторые ее участники предлагают снизить добычу с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки, чтобы мировые цены вернулись к отметке $100 за баррель. Тем временем, крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия в сентябре повысила добычу до 9,7 миллиона баррелей в сутки с 9,6 миллиона в августе.