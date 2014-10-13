За день до газовых переговоров в Украину может приехать еврокомиссар Эттингер
12:35, 13 октября 2014Энергетика
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Еврокомиссар Гюнтер Эттингер может приехать в Украину ориентировочно 20 октября - накануне запланированных на 21 октября газовых переговоров в формате Украина-Россия-ЕС.
REUTERS
Об этом сообщил журналистам накануне заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
"Вероятно, встреча состоится в Киеве", - сказал он.
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Ранее Продан также отметил, что переговоры, запланированные на 21 октября в Берлине, могут оказаться нерезультативными и продолжатся в дальнейшем - в зависимости от тех договоренностей, которые будут достигнуты в результате переговоров президентов Украины и России в Милане, в конце текущей недели.
Напомним, ранее сообщалось, что Эттингер встретится с Проданом для подготовки газовых переговоров Украина-ЕС-РФ.
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