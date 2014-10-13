Продан: 21 октября вряд ли удастся поставить точку в газовых переговорах с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием Кабинета министров с участием судей Верховного Суда Украины.

"Я не могу сказать, что можно точку последнюю ставить 21-го числа, но все возможно", - сказал Продан.

В отношении встречи президентов Украины и РФ на саммите лидеров государств Европейского Союза и Азии (ASEM) 17 октября в Милане он сказал: "Посмотрим, какие будут результаты встречи. Я не могу сказать, какие вопросы будут обсуждены президентами, но думаю, там будет весь перечень вопросов взаимоотношений".

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Как сообщал УНИАН, вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил украинской и российской власти следующую трехстороннюю встречу по разрешению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине.

Предварительные консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долларов за тысяч кубометров для прохождения осенне-зимнего периода.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив лишь объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года.