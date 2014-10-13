Польша сократила реверсные поставки газа в Украину

Польша снизила реверсные поставки газа в Украину за 10 дней октября в 1,4 раза до 28,1 млн кубометров, следует из данных оператора газотранспортной системы (ГТС) Польши Gaz-System, сообщает Прайм.

За 10 дней сентября реверсные поставки газа составляли 40,3 млн кубометров. В целом по сентябрю поставки газа в Украину составили 117 млн кубометров.

Реверс газа в Украину сейчас осуществляется из Словакии и Польши. Венгрия прекратила реверсные поставки в связи с закачкой газа в ПХГ.

У польской Gaz-System, управляющей газотранспортной системой Польши, есть возможность заявить о физической поставке через газоизмерительную станцию Германовичи (Дроздовичи с украинской стороны) в Украину газа в размере не более 1,5 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, оператор венгерской газотранспортной системы компания FGSZ сообщилао прекращении транзита газа из Евросоюза в Украину через Венгрию 24 сентября, объяснив свое решение необходимостью перенаправить газовые потоки для удовлетворения увеличенного спроса на топливо внутри страны.

Украинский "Нафтогаз" раскритиковал венгерскую компанию за такое решение, которое назвал "неожиданным", призвал соблюдать ранее достигнутые договоренности и обратил внимание, что венгерские власти приняли это решение после визита руководства российского "Газпрома".

26 сентября Обран заявил, что Россия по результатам переговоров пообещала увеличить поставки газа в Венгрию.

Венгрия - одна из трех стран, через которую Украина может прокачивать газ из Европейского Союза, ее газотранспортная система позволяет ежесуточно поставлять почти 17 млн. кубометров газа, в то время как через Польшу можно лишь 5 млн. кубометров. Больше всего возможностей таких поставок имеет Словакия - 27 млн. кубометров.

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Ранее в сентябре британская Financial Times писала, что "Газпром" планирует ограничить поставки газа в ЕС для того, чтобы заблокировать реверс голубого топлива в Украину, которой он в июне этого года полностью прекратил поставлять газ.