Венесуэла требует созыва чрезвычайной сессии ОПЕК из-за падения цен на нефть

Венесуэла потребовала немедленного созыва чрезвычайной сессии ОПЕК с тем, чтобы обсудить положение на мировом нефтяном рынке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лондонскую газету The Daily Telegraph.

"Венесуэла добивается встречи еще до намеченной на ноябрь очередной сессии ОПЕК, однако Саудовская Аравия и Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) не видят необходимости в чрезвычайном заседании", - отмечает издание.

Запланированная ранее сессия ОПЕК должна пройти 27 ноября.

В то же время The Daily Telegraph отмечает со ссылкой на деловые круги, что на днях Саудовская Аравия еще больше снизила цену на свою нефть для ряда крупнейших клиентов в странах Азии. Аналогичным образом поступил и Тегеран.

Одновременно Иран предупредил, что отсутствие у ОПЕК единой политики по регулированию мирового нефтяного рынка способно привести к резкому падению цен на нефть.

"Неадекватные действия ОПЕК в 1998 году привели к падению цены до 6-8 долларов за баррель. Когда мир является свидетелем сокращения спроса при одновременном увеличении предложения, ряд стран пытаются заполучить новые рынки сбыта, предлагая нефть с большой скидкой", - цитирует издание высокопоставленного сотрудника министерства нефти Ирана Мехрана Амирмоини.

Газета считает, что сейчас на мировом рынке "началась война нефтяных цен", когда различные производители пытаются удержать свои позиции за счет предложения дешевой нефти. В текущем году цены на нефть уже упали почти на 20%.

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ОПЕК является межгосударственной организацией, созданной в 1960 году с целью урегулировать добычу нефти и цену на нее. В настоящее время в организацию входят 12 государств-экспортеров нефти, которые обеспечивают 40% мировой добычи нефти, при этом владеют 77% всех разведанных мировых запасов нефти.