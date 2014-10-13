Украина выставит на аукцион 5 месторождений нефти и газа

Об этом говорится в объявлении Госгеонедр, опубликованном в правительственной газете «Урядовый курьер».

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Согласно сообщению, на торги будут выставлены спецразрешения на Подгорецкую и Калиновскую нефтегазоносные площади (обе - Львовская обл.), Беличевскую площадь (Полтавская обл.), Лосищанский и Сурмачевский нефтегазоносные участки (оба – Сумская обл.).

Кроме того, к продаже будут предложены спецразрешения на Южный участок Балаховского месторождения графитовых руд (Кировоградская обл.), Терновое месторождение сиенитов (Донецкая обл.), Олеговское месторождение лабрадоритов (Житомирская обл.).

Также Госгеонедр выставит на торги участок «Центральный» Помирецкого месторождения минеральных вод (Львовская обл.), участки «Полевой» и «Кулудор» песчано-галечного материала (оба – Одесская обл.), Винниковский участок песчано-гравийной смеси (Львовская обл.), участки №1-2 Лубьяновского месторождения песчаника (Луганская обл.).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 октября включительно.

Как сообщал УНИАН, по данным Госгеонедр, Украина с начала 2014 года и по 17 сентября получила в государственный бюджет 454 млн грн от продажи специальных разрешений на использование недр, что на 74,6% больше, чем запланировано в бюджете на весь 2014 год.

Ранее сообщалось, что Украина намерена утвердить операционное соглашение с Chevron на добычу сланцевого газа.