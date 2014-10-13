Цены на нефть продолжают падать

В выходные фьючерс на Brent с поставкой в ноябре переписал минимум за 4 года (87,76 доллара за баррель), однако к концу торгов воскресенья компенсировал часть падения.

Сегодня снижение возобновилось: североморская нефтяная смесь на бирже Nymex теряет в цене 2,28% и стоит 88,1 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Американский сорт WTI дешевеет на 1,62% - до 84,38 доллара за баррель.

Британская газета Daily Telegraph сообщила, что Венесуэла потребовала созыва чрезвычайной сессии ОПЕК в связи с ситуацией на нефтяном рынке. Однако Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выступили против.

Регулярное заседание ОПЕК запланировано на 27 ноября. На предыдущей сессии страны-члены картеля приняли решение не сокращать квоты на добычу.

Более того, по информации The Wall Street Journal, Саудовская Аравия продолжает агрессивный демпинг на рынке нефти, снижая цены на азиатских потребителей еще на 1-2 доллара.

Потери для госбюджета саудиты намерены компенсировать за счет увеличения объемов поставок: именно договоренность о закупке больших объемов нефти является условием для скидки на саудовскую нефть, пишет WSJ.

К политике снижения цен, по информации издания, подключился и Иран. На прошлой неделе страны ЕС сняли эмбарго на закупки иранской нефти, которое действовало почти 8 лет.

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Министр нефти Кувейта накануне высказал мнение, что на фоне бездействия ОПЕК или даже ценовых войн за потребителей, развязываемых отдельными странами картеля, цена нефти может опуститься к 76 долларам за баррель.