Украина хочет погасить газовые долги до марта, РФ согласна ждать только до конца года

Украина предлагает завершить погашение долга за газ в марте будущего года, осуществив первый транш в сумме $1,451 млрд, а оставшийся долг выплатить равномерными траншами по март будущего года. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

"По графику, который Украина передала Еврокомиссии, предусматривается оплата первого транша в 1,451 млрд, а оставшиеся суммы задолженности - равномерными траншами по март месяц включительно", - сказал Новак.

Киев готов закупить у России 4 млрд куб. м газа, условия поставок - погашение долга на $1,451 млрд и авансовый платеж в соответствии с новым графиком поставок, сообщил Новак.

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Минэнерго РФ 3 октября направило Еврокомиссии предложение, в соответствии с которым Украина должна погасить долг за ноябрь-декабрь прошлого года на сумму $1,451 млрд в качестве одного из условий по новым поставкам газа.

"Мы свои предложения направили в Еврокомиссию 3 октября. Там есть небольшие изменения, которые еще готовы дополнительно учесть в рамках меморандума. В частности, чтобы до начала поставок была оплачена сумма за ноябрь-декабрь 2013 года - задолженность в $1,451 млрд, а оставшаяся сумма долга - до конца года", - сказал Новак.

По его словам, Россия готова предоставить украинской стороне более гибкий график. "Но имея в виду, что вся сумма долга - до конца года", - подчеркнул министр.

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Что касается текущего объема поставок газа, которые необходимы Украине в объеме 4 млрд куб. м, то они должны осуществляться, по мнению министра, в рамках контракта. "Последнее было предложение 4 млрд куб. м", - напомнил Новак. Он отметил, что эта информация была представлена России и Еврокомиссии.

Новак отметил, что новое российское предложение пока не получило ответа со стороны Украины. "А Еврокомиссия была изначально согласна с нашими предложениями. И здесь тоже нет возражений",- сообщил Новак.