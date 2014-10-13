"Нафтогаз" изменил состав набсоветов "Укргазвыдобування" и "Укртрансгаза"

«Да, Пасишник возглавил наблюдательный совет компании», - сказали в пресс-службе.

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Как сообщалось, в июле текущего года Пасишник был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Также в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что наблюдательный совет компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возглавил Сергей Перелома, который занимает должность первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Соответствующее решение было принято на собрании акционеров компании 13 октября.

Также сообщается, что членами наблюдательного совета были избраны: от НАК «Нафтогаз Украины» – Полина Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений) и Ярослав Теклюк (директор по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти, и.о. директора юридического департамента); от Министерства энергетики и угольной промышленности Украины – Сергей Насвищук (директор юридического департамента) и Александр Пономаренко (заместитель директора департамента по вопросам реформирования нефтегазового сектора – начальник отдела мониторинга показателей производства и потребления углеводородного сырья и продуктов).

В то же время, решением собрания акционеров «Укртрансгаза» были прекращены полномочия членов наблюдательного совета Владимира Триколича, Александра Кацубы, Валерия Винокурова, Романа Загороднего, Светланы Власовой.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Ранее сообщалось, что Украина на фоне прекращения «Газпромом» поставок российского газа запускает 6 новых нефтегазовых месторождений.