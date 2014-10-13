Россия и Китай подписали очередное «засекреченное» газовое соглашение

Правительства России и Китая подписали в понедельник соглашение об экспортных поставках сибирского газа по восточному трубопроводному маршруту.

Подписанное в понедельник соглашение - реализация заключённого в мае крупного контракта на поставку 38 миллиардов кубометров топлива в год. Газпром и китайская CNPC также подписали в понедельник техническое приложение майскому договору.

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Представитель Газпрома Сергей Куприянов сказал, что приложение, в частности, регулирует вопросы строительства трансграничного перехода при сооружении газопровода, сообщает Рейтер.

После подписания майского контракта «Газпром» так и не раскрыл цену поставок, посеяв сомнения в том, что Москва и Пекин договорились о стоимости сибирского газа.

В рамках контракта России предстоит инвестировать свыше $55 миллиардов в строительство трубопровода и запуск Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, которые должны стать источником поставок с 2019 года.

Как пишет «Московский комсомолец», в мае с помпой уже подписывали договор о купле-продаже природного газа между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Но чтобы тот самый "договор века" вступил в силу, необходимо было подписать еще и соглашение. Оно, к слову, будет действовать сорок долгих лет, а затем, возможно, автоматически продлеваться каждые пять лет. Однако главное так и осталось тайной - подробности газовых соглашений между странами не разглашались.

Восток - дело тонкое. И таких "тонкостей" в договоре много. Например, до сих пор не известна цена, по который Россия будет поставлять Китаю газ. И неизвестна она, вероятно, потому что до сих пор не определена. Китайцы - сложные переговорщики.

Кроме того, Россия надеется на большие китайские инвестиции при строительстве трубопровода "Сила Сибири", который строится специально под этот договор. Однако китайский авансовый платеж за газ, который намеревались вложить в строительство - 25 млрд долларов - повис в воздухе.

Все эти "тонкие" моменты, возможно, объясняются тем, что в условиях западных санкций против России наш Китай выторговывает себе наиболее выгодные условия. И Россия идет на значительные уступки Китаю. Но публично в Белом доме эти вопросы не поднимались вовсе.

Да и переговоры о поставках российского газа в Китай по западному маршруту (из Западной Сибири по газопроводу "Алтай") зависли. Стороны рассчитывали уладить все вопросы уже в ноябре. Теперь Дмитрий Медведев выражает надежду, что договорятся хотя бы в следующем году. При этом он отказывается комментировать какие-либо коммерческие условия будущего контракта.

Общий благостный настрой мог быть омрачен лишь двусмысленной фразой Ли Кэцяна: "Россия является крупнейшей по территории страной в мире. А Китай - по населению". Опасную мысль глава Госсовета КНР развивать не стал и просто пригласил Дмитрия Медведева в гости в следующем году.