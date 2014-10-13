Кабмин готовит ответ России на предложенный газовый компромисс
Кабинет министров Украины готов рассмотреть предложения России по газовому компромиссу, согласно которому РФ готова снизить требования по первому траншу оплаты долга Украины за газ с 2 млрд долл. до 1,454 млрд долл.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
«Я думаю, на уровне Кабинета министров будут рассмотрены все предложения РФ и по ним будут выработаны единые официальные решения», - сказал Гройсман.
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Ранее сообщалось, что Россия смягчила выставленные ранее Украине условия погашения долга за поставленный газ. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, украинским властям предложен более гибкий график расчетов – вместо 2 млрд долл. Россия согласна получить до конца октября 2014 года 1,451 млрд долл. долга за ранее поставленный Украине газ.
Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил украинским и российским властям следующую трехстороннюю встречу по решению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине.
Предыдущие консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.
Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.
Сегодня также сообщалось, что для начала поставок газа Украине предложено погасить долг за 2013 год в $1,451 млрд до конца года.