Кабмин готовит ответ России на предложенный газовый компромисс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Я думаю, на уровне Кабинета министров будут рассмотрены все предложения РФ и по ним будут выработаны единые официальные решения», - сказал Гройсман.

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Ранее сообщалось, что Россия смягчила выставленные ранее Украине условия погашения долга за поставленный газ. Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, украинским властям предложен более гибкий график расчетов – вместо 2 млрд долл. Россия согласна получить до конца октября 2014 года 1,451 млрд долл. долга за ранее поставленный Украине газ.

Как сообщал УНИАН, вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер предложил украинским и российским властям следующую трехстороннюю встречу по решению спорных газовых вопросов провести 21 октября в Берлине.

Предыдущие консультации между Украиной и Евросоюзом состоялись в Брюсселе 2 октября.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжаются с мая. 26 сентября на переговорах в Берлине Еврокомиссия предложила Украине купить у российского «Газпрома» на условиях предоплаты 5 млрд кубометров природного газа по цене 385 долл. за тыс. куб. м для прохождения осенне-зимнего периода.

Сегодня также сообщалось, что для начала поставок газа Украине предложено погасить долг за 2013 год в $1,451 млрд до конца года.