«Энергоатом» привлечет два кредита на 900 млн гривень

Оператор всех действующих атомных станций Украины госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» объявило тендер на привлечение двух кредитов на 700 и 200 млн грн.

Как сообщает компания на портале «Государственные закупки», указанные средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Конечный срок подачи заявок и раскрытие предложений – 13 ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года «Энергоатом» привлек у государственного «Ощадбанка» кредит на сумму 400 млн грн. В апреле 2014 года «Энергоатом» привлек у «Альфа-Банка» кредит на 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.